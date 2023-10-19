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В России предложили запретить вегетарианство и сыроедение для детей

В России предложили запретить вегетарианство и сыроедение для детей

В России предложили запретить вегетарианство и сыроедение для детей. Уполномоченный по правам ребенка Ирина Волынец высказала мнение о необходимости введения законодательного запрета на вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних.

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