В России предложили запретить вегетарианство и сыроедение для детей. Уполномоченный по правам ребенка Ирина Волынец высказала мнение о необходимости введения законодательного запрета на вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних.
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