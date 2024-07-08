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Рэпер Feduk вспомнил о периоде бедности в начале карьеры

Рэпер Feduk вспомнил о периоде бедности в начале карьеры

Рэп-исполнитель Федор Инсаров, известный как Feduk, вспомнил о периоде бедности в карьере. На музыкальном фестивале «МОХИТО FEST» в Тюмени он рассказал, как приезжал в городе с концертом несколько лет назад.

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