Рэпер Feduk вспомнил о периоде бедности в начале карьеры

Рэп-исполнитель Федор Инсаров, известный как Feduk, вспомнил о периоде бедности в карьере. На музыкальном фестивале «МОХИТО FEST» в Тюмени он рассказал, как приезжал в городе с концертом несколько лет назад.
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