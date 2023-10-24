ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Майя Maja
    Да что ж вы про чужих женщин и дочерей , которых у вас не было и нет? Хватит уже свой сексуальный бред распространять.Муж-молчун
  • Сергей Бикеев
    "оказывается, на низких горизонтах (глубина свыше километра) трудятся женщины. Проходчик, механик подъема, машинист к...Знаю наверняка, т...
  • Воробей
    В том-то и дело, что матери прессуют дочерей ЗАДОЛГО до того, как те становятся способными "принести в подоле" - они ...Муж-молчун

Муж-молчун

Муж-молчун

Добрый день!У меня такая проблема: нет возможности поговорить с мужем, т.к. он не поддерживает разговор.

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Комментарии
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Вера Федорова
Вот это и плохо, что у нас &quot;обычно функция матери внушать сыновьям идею, что портить девочек- нехорошо&quot;. Гораздо авторитетнее было бы, если б это делали отцы. И Вы как-то пропустили важные вещи, сказанные мною про секс в целом. Мало говорить, надо своим детям показывать наглядно, что такое секс. А про &quot;банан&quot;, может быть, и следует напоминать своему дитятко, когда время пришло.
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3 час.
В
Воробей
В том-то и дело, что матери прессуют дочерей ЗАДОЛГО до того, как те становятся способными &quot;принести в подоле&quot; - они работают на опережение, учитывая опыт других и свой собственный. Именно это обстоятельство и становится причиной фрагментации. Если бы матери начали этим заниматься значительно позже, тогда сама природа защитила бы девочек от фрагментации - просто было бы уже СЛИШКОМ поздно для мягкого подхода, когда глина ещё мягкая.  Я вовсе не хочу сказать, что сексуальное образование не нужно. Абсолютно нужно. Более того, я считаю, что разнобой между статистикой: способностью среднестатистического мужчины длиться всего 3 минуты, при потребности среднестатистической женщины как минимум в 15 минутах стимуляции, просто ужасный! Но, мир таков, какой он есть. И, нужно понимать, что Творцу именно такой фон мира необходим для того, чтобы отдельные очень немногие индивидуумы должны были именно на таком фоне суметь выполнить Дело по достижению Цели. А мальчики поставлены тоже в трудное положение, когда от них требуется одно, но при этом не получают нужных инструкций, как этого достичь. Это не говоря уж о том, что в принципе, принуждать половозрелых подростков воздерживаться от секса - не совсем естественная практика. По сути, социум тут воюет с природой.
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3 час.
Майя Maja
Да что ж вы про чужих женщин и дочерей , которых у вас не было и нет? Хватит уже свой сексуальный бред распространять.
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15 мин.

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