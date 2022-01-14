Без названия

Генеральный секретарь Столтенберг в ответ на требования России отвести НАТО от её границ: «Швеция и Финляндия в значительной степени соблюдают стандарты обороны НАТО, в случае политического решения они могут быстро вступить в Альянс»https://t.
Генеральный секретарь Столтенберг в ответ на требования России отвести НАТО от её границ: «Швеция и Финляндия в значительной степени соблюдают стандарты обороны НАТО, в случае политического решения они могут быстро вступить в Альянс»https://t.
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