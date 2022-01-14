Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Во
    В России к этому тоже приближаются. Оскорбление чувств "верущих" с очень мутными критериями того, что можно считать о...Беги, Слава, беги...
  • Николай Герасименко
    Рано миротворцы вышли из Казахстана, ох рано.Погибшую в Казахс...
  • Виктор Пивоваров
    Переобувается  даже не в прыжке.....а в САЛЬТО !!!!!!!Новый министр инф...

Без названия

Генеральный секретарь Столтенберг в ответ на требования России отвести НАТО от её границ: «Швеция и Финляндия в значительной степени соблюдают стандарты обороны НАТО, в случае политического решения они могут быстро вступить в Альянс»https://t.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх