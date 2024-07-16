Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Юрий Кувалдин
    Статья какой-то бред. Вначале понатащили этих мигрантов, теперь будут обучать их правилам хорошего тона. А оно это ну...Трудовых мигранто...
  • александр селезнев
    Я тоже не понял намек автора этой статейки. Мигросов выпнуть всех из России. А если и кто то из них нужен, то только ...Трудовых мигранто...
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За что им дали звание "Народный артист"? ТОП-5 незаслуженных обладателей этого почётного звания

За что им дали звание "Народный артист"? ТОП-5 незаслуженных обладателей этого почётного звания

Разве это выдающиеся деятели культуры? Неужели они сделали что-то грандиозное или как-то особо отличились? Отмечу, что почётное звание "народный артист" достаётся именно выдающимся и особо отличившимся персонам.

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