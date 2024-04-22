Александр Гончаров провел заседание Общественного экспертного совета

Заседание Общественного экспертного совета, действующего при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Челябинской области, прошло в виде круглого стола и в расширенном составе, совместно с аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.