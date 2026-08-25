В Москве почтили память Мусы Джалиля и его соратников

фото: Пресс-служба Полпредства РТ в РФ В 82-ю годовщину казни участников антифашистского подполья легиона «Идель-Урал» 25 августа, в Москве прошла церемония возложения цветов к памятнику поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии