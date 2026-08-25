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Татар-информ

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В Москве почтили память Мусы Джалиля и его соратников

В Москве почтили память Мусы Джалиля и его соратников

фото: Пресс-служба Полпредства РТ в РФ В 82-ю годовщину казни участников антифашистского подполья легиона «Идель-Урал» 25 августа, в Москве прошла церемония возложения цветов к памятнику поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
и где хоть одна зюгандоновская рожа??? ... ах, да... на этих мероприятиях бабло не заработать и рейтинг к выборам не поднять....
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4 н.