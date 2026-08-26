"Удар в спину патриотам". Концерт Канье Уэста всё-таки состоится

Активист Виталий Бородин сообщил, что концерт американского рэпера Канье Уэста в России состоится.Активист Виталий Бородин, активно выступавший за отмену концерта Канье Уэста в России, сообщил, что концерт всё-таки будет.
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