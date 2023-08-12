«Известия» показали уничтожение экипажем «Аллигатора» БМП противника

Взлеты на секретном военно-полевом аэродроме происходят каждый час, как днем, так и ночью. Даже в профессиональный праздник пилоты боевых вертолетов поднимаются в небо для выполнения задач, рассказал 12 августа военкор «Известий» Кирилл Ольков.