Вице-премьер Чернышенко посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Заместитель председателя правительства России по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко посетил координационный центр Правительства РФ на выставке «Россия» на ВДНХ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии