Мажоры и дрифтеры даже не заметят: повышение штрафов раскритиковали

Повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) не будет способствовать повышению уровня безопасности на дорогах, потому что водители из категории максимального риска не заметят этого увеличения.
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