Мажоры и дрифтеры даже не заметят: повышение штрафов раскритиковали

Vitaly Arkhipov

Приведет к росту неплатежей. Я пенсионер (от нарушения ПДД не застрахован ) и сейчас с трудом оплачиваю, а потом вообще брошу платить. Не размер штрафов увеличивать, а количество мозгов законодателям-спуститесь на землю,вы очень высоко летаете и уже не видите землю.