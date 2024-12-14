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За рулем

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Мажоры и дрифтеры даже не заметят: повышение штрафов раскритиковали

Мажоры и дрифтеры даже не заметят: повышение штрафов раскритиковали

Повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) не будет способствовать повышению уровня безопасности на дорогах, потому что водители из категории максимального риска не заметят этого увеличения.

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Комментарии
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Vitaly Arkhipov
Приведет к росту неплатежей. Я пенсионер (от нарушения ПДД не застрахован ) и сейчас с трудом оплачиваю, а потом вообще брошу платить. Не размер штрафов увеличивать, а количество мозгов законодателям-спуститесь на землю,вы очень высоко летаете и уже не видите землю.
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