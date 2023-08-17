Экологичные аккумуляторы будущего смогут работать на морской воде

Ученые, представляющие несколько научно-исследовательских центров США, открыли новый вариант окислительно-восстановительной реакции, усиленной ионами хлорида, для разработки экологически чистых аккумуляторных батарей на обычной морской воде.
Ученые, представляющие несколько научно-исследовательских центров США, открыли новый вариант окислительно-восстановительной реакции, усиленной ионами хлорида, для разработки экологически чистых аккумуляторных батарей на обычной морской воде.
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