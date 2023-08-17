Discover24

545 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    " такая техника внесёт весомый вклад в развитие инфраструктуры северных регионов, где существуют определённые проблем...“Урал” представил...
  • Россиянин
    Сумеют создать систему охлаждения в вакууме, будет им реактор.Компании Rolls-Ro...
  • Владимир Акулов
    Этот механизм сделали современные жулики... Но *состарили* машинку в кислоте... Потом бросили *гаджет...Ученые назвали да...

Экологичные аккумуляторы будущего смогут работать на морской воде

Экологичные аккумуляторы будущего смогут работать на морской воде

Ученые, представляющие несколько научно-исследовательских центров США, открыли новый вариант окислительно-восстановительной реакции, усиленной ионами хлорида, для разработки экологически чистых аккумуляторных батарей на обычной морской воде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх