Эколог Лисицын: с большой вероятностью косатки у берегов Хоккайдо спаслись

Независимый эколог Дмитрий Лисицын в беседе с RT согласился с утверждением о том, что стая косаток, заблокированная дрейфующим льдом у побережья острова Хоккайдо на севере Японии, могла самостоятельно выбраться из западни.
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