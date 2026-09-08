МЧС объявило беспилотную опасность в Волгоградской области

В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Региональное МЧС призывает жителей занять безопасные помещения, не имеющие окон, и оставаться там до отмены угрозы.
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