В Самаре отправили под домашний арест замначальника госпиталя МСЧ МВД России

Врача подозревают в получении взятки.10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел, судья Самарского районного суда Дмитрий Дерунов удовлетворил ходатайство прикомандированного к первому отделу регионального СУ СКР следователя Леонида Ступалова об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении заместителя начальника госпиталя – врача ФКУЗ «МСЧ МВД России по Самарской области» Марианны Ильченко.
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