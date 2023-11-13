В Самаре отправили под домашний арест замначальника госпиталя МСЧ МВД России

Врача подозревают в получении взятки.10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел, судья Самарского районного суда Дмитрий Дерунов удовлетворил ходатайство прикомандированного к первому отделу регионального СУ СКР следователя Леонида Ступалова об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении заместителя начальника госпиталя – врача ФКУЗ «МСЧ МВД России по Самарской области» Марианны Ильченко.