⚡️ На портале "Госуслуги" в 2025 году стартует пилотный проект по внедрению сервиса "Электронная книга отзывов и предложений".
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⚡️ На портале "Госуслуги" в 2025 году стартует пилотный проект по внедрению сервиса "Электронная книга отзывов и предложений".