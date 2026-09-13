Исчезновение семьи Усольцевых в красноярской тайге не связано с мистикой

Исчезновение семьи Усольцевых, произошедшее осенью 2025 года в тайге Красноярского края, не имеет мистической подоплеки, сообщили 13 сентября в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.
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