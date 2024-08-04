🟥🟥🟥🟥Глава СК России поручил провести дополнительную процессуальную проверку по информации о нарушении прав жителей города Ревды Свердловской области Внимание Председателя СК России А.
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🟥🟥🟥🟥Глава СК России поручил провести дополнительную процессуальную проверку по информации о нарушении прав жителей города Ревды Свердловской области Внимание Председателя СК России А.
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