Певицу Веру Брежневу не узнали в новым имидже на модном показе Givenchу в Париже

Экс-солистка легендарного женского трио «ВИА Гра» Вера Брежнева появилась на модном показе престижного бренда Givenchy, прошедшего в рамках Парижской недели моды, представив публике свой обновленный образ.
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