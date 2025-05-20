Иран получил предложение о новом раунде переговоров с США

Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в эфире местной гостелерадиокомпании заявил, что Тегерану поступило предложение относительно места и времени проведения пятого раунда непрямых переговоров с Вашингтоном по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.
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