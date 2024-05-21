Нутрициолог Попкова призвала россиян добавлять в окрошку репу и дайкон

Нутрициолог Ирина Попкова рассказал, как приготовить полезную окрошку. Об этом сообщает Lenta.ru. По словам специалиста, традиционное блюдо можно обогатить витаминами, добавив в него репу, дайкон или редьку.
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