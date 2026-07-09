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Батраков: «Я ждал от Месси намного меньшего на ЧМ-2026»

Батраков: «Я ждал от Месси намного меньшего на ЧМ-2026»

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков поделился впечатлениями от просмотра матчей чемпионата мира-2026 по футболу в США, Канаде и Мексике.

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