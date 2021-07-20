В Общественной палате предложили наказывать за призывы отказаться от вакцинации

Введение ответственности «искоренит недопустимые явления» в стране, считает автор идеиПризывы отказываться от вакцинации должны наказываться по УК РФ, заявил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.
Введение ответственности «искоренит недопустимые явления» в стране, считает автор идеиПризывы отказываться от вакцинации должны наказываться по УК РФ, заявил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.
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