Минфин подготовит предложения по «большой приватизации»

Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.фото: vk.com/dumaМинфин выступит с предложениями по «большой приватизации», заявил 18 марта глава ведомства Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества.
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