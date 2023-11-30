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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс о словах Кидда на пресс-конференции: «Если Джей матерится, значит, вы точно его довели! Он вспылил и откровенно ПО ДЕЛУ!»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал главного тренера «Далласа» Джейсона Кидда, который резко ответил на вопрос журналиста ESPN Тима Макмэна на пресс-конференции.

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