Торф – это полезное ископаемое, которое образуется в переувлажненных местах из остатков болотных растений

Торф – минерал, образующийся на заболоченных участках из остатков болотных растений. При правильном использовании торф позволяет улучшить свойства почвы, повысить плодородие и создать благоприятные условия для развития корневой системы растений.
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