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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен: «Не важно, согласен я со штрафами или нет. Главная проблема – слабый гоночный темп»

Ферстаппена больше беспокоит темп, чем штрафы. Пилот «Ред Булл» на Гран-при Мехико получил сразу два 10-секундных штрафа – за нарушения, допущенные в борьбе с Ландо Норрисом.

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