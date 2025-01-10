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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

В Брянске за новогодние праздники гаишники поймали 30 пьяных водителей

В Брянске за новогодние праздники гаишники поймали 30 пьяных водителей

Новогодние праздники для многих ассоциируются с весельем и застольями, но, к сожалению, не для всех. В Брянске, в период новогодних каникул, Госавтоинспекция провела масштабную операцию «Нетрезвый водитель», которая, как оказалось, была весьма успешной – в плохом смысле этого слова.

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