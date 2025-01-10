В Брянске за новогодние праздники гаишники поймали 30 пьяных водителей

Новогодние праздники для многих ассоциируются с весельем и застольями, но, к сожалению, не для всех. В Брянске, в период новогодних каникул, Госавтоинспекция провела масштабную операцию «Нетрезвый водитель», которая, как оказалось, была весьма успешной – в плохом смысле этого слова.