‼️🇺🇸🇮🇷Армия США возобновила морскую блокаду Ирана и атакует города страны ▪️ВС США возобновили блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы, заявляет Центральное командование.
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‼️🇺🇸🇮🇷Армия США возобновила морскую блокаду Ирана и атакует города страны ▪️ВС США возобновили блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы, заявляет Центральное командование.
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