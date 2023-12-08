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Грустные размышления у школьных дверей

Грустные размышления у школьных дверей

Борис Волгин После трагедии в Брянске, как всегда, начнётся бестолковая, бурная деятельность, смыслом которой будут поиски крайнего.

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Комментарии
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Сергей Туренко
Почему-то при СССР таких проблем почти не было. С одной стороны приблизительно все были в материальном плане равны, образование от детсада до выхода из ВУЗа было пропитано уважением как со стороны учеников, студентов к своим воспитателям, преподавателям и наоборот, так и в семьях не было принебрежительного отношения к тем, кто ниже по статусу, материальному положению... В этом по-настоящему кроется весь пучок проблем. Пока мы не осознаем все эти перекосы в нынешнем процессе и не исправим их, пока и будут  происходить подобные трагедии.
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6 час.
Natalija Osminina
Да уже все осознают. И внизу и даже уже наверху. Только  восстанавливать  и созидать  гораздо труднее, чем ломать.
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6 час.
Natalija Osminina
Это мировой тренд. Все поклоняются Мамоне. Но хуже всего это отразилось на русских. Не могут русские люди жить без общей сплачивающей духовной идеи. А когда  её отняли и стали прививать Русской цивилизации западный индивидуализм и власть денег, люди стали ломаться, как прутики веника. А  на этот &quot;веник&quot; возложена задача Небесами вымести Зло.
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6 час.

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