Борис Волгин После трагедии в Брянске, как всегда, начнётся бестолковая, бурная деятельность, смыслом которой будут поиски крайнего.
Грустные размышления у школьных дверей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Туренко
Почему-то при СССР таких проблем почти не было. С одной стороны приблизительно все были в материальном плане равны, образование от детсада до выхода из ВУЗа было пропитано уважением как со стороны учеников, студентов к своим воспитателям, преподавателям и наоборот, так и в семьях не было принебрежительного отношения к тем, кто ниже по статусу, материальному положению... В этом по-настоящему кроется весь пучок проблем. Пока мы не осознаем все эти перекосы в нынешнем процессе и не исправим их, пока и будут происходить подобные трагедии.
Ответить
6 час.
Natalija Osminina
Да уже все осознают. И внизу и даже уже наверху. Только восстанавливать и созидать гораздо труднее, чем ломать.
Ответить
6 час.
Natalija Osminina
Это мировой тренд. Все поклоняются Мамоне. Но хуже всего это отразилось на русских. Не могут русские люди жить без общей сплачивающей духовной идеи. А когда её отняли и стали прививать Русской цивилизации западный индивидуализм и власть денег, люди стали ломаться, как прутики веника. А на этот "веник" возложена задача Небесами вымести Зло.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии