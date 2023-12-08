Грустные размышления у школьных дверей

Сергей Туренко

Почему-то при СССР таких проблем почти не было. С одной стороны приблизительно все были в материальном плане равны, образование от детсада до выхода из ВУЗа было пропитано уважением как со стороны учеников, студентов к своим воспитателям, преподавателям и наоборот, так и в семьях не было принебрежительного отношения к тем, кто ниже по статусу, материальному положению... В этом по-настоящему кроется весь пучок проблем. Пока мы не осознаем все эти перекосы в нынешнем процессе и не исправим их, пока и будут происходить подобные трагедии.