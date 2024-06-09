ВМС Британии сообщили о пожаре на судне в Аденском заливе после попадания ракеты

В Аденском заливе на судне, в которое попала ракета, начался пожар. Об этом 9 июня сообщил Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских силах (ВМС) Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) на своей странице в соцсети Х (бывш.