В Хабаровске у спавшего на скамейке мужчины списали 220 тысяч рублей

В Хабаровске произошёл инцидент, в ходе которого у местного жителя были похищены 220 тысяч рублей. Мужчина, проведший вечер с коллегами, уснул на скамейке, после чего его телефон был использован для перевода средств.
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