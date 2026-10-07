Владимир Путин тогда и сейчас. Фотографии президента в разные годы у власти

7 октября президент России отмечает 74-й день рождения. Вспоминаем в фото, каким он был в разные годы Церемония вручения государственных наград, 2026 год / Фото: Кристина Соловьева/POOL/ТАСС Владимир Путин на оперативном совещании, 2026 год / Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Рабочая поездка президента Владимира Путина в Приволжский федеральный округ, 2026 год / Фото: Михаил Метцель/ТАСС Форум Народного фронта "Все для победы!" в Москве, 2026 / Фото: Сергей Гунеев/POOL/ТАСС Владимир Путин со щенком каракачанской овчарки по кличке Баффи — подарком премьер-министра Болгарии , 2010 год/ Фото: Алексей Дружинин / TASS Встреча с Борисом Ельциным, март 1999 / Фото из досье ИТАР-ТАСС Владимир Путин в резиденции Ново-Огарево / Фото: Родионов Владимир / ТАСС Владимир Путин, 1999 год / Мусаэльян Владимир / Фотохроника ТАСС Президент России на отдыхе в Республике Тува, 2007 / Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС Президент Армении Роберт Кочарян и президент РФ Владимир Путин в резиденции Бочаров Ручей, 2005 год / Фото: Алексей Панов / ИТАР-ТАСС Визит в Астрахань, 2003 год / Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС Владимир Путин и Елизавета II на церемонии встречи в Лондоне, 2003 год / Фото: ADAM BUTLER / ТАСС Президент России Владимир Путин беседует с канцлером Германии Герхардом Шредером / Фото: ТАСС Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме, 2017 год / Фото: Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин и Александр Лукашенко, 2005 год / Фото: Алексей Панов / ИТАР-ТАСС Владимир Путин и Джордж Буш в национальных чилийских накидках / Фото: Алексей Панов / ИТАР-ТАСС Владимир Путин в Белокурихе, 2003 год / Фото: Владимир Родионов / ИТАР-ТАСС Президент Дмитрий Медведев и председатель правительства Владимир Путин в Сочи смотрят футбольный матч, 2009 год / Фото: Дмитрий Астахов / ИТАР-ТАСС Открытие 5-го Международного аэрокосмического салона, 2001 год / Фото: Величкин Сергей, Родионов Владимир / ТАСС Гала-матч Ночной хоккейной лиги в Сочи, 2015 год / Фото: Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин с собакой Юмэ, подаренной в 2012 году губернатором префектуры Акита Норихисом Сатакэ, 2016 год / Фото: Алексей Дружинин/ТАСС Владимир Путин и Дмитрий Медведев, 2008 год / Фото: Михаил Метцель/ТАСС Рабочий визит премьер-министра РФ Владимира Путина в Германию, 2010 год / Фото: Imago-Images / ИТАР-ТАСС Владимир Путин танцует с экс-министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, 2018 год / Фото: ROLAND SCHLAGER / POOL В среду, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполняется 74 года.