Когда будут известны результаты выборов президента России? Главное об итогах голосования

Центральная избирательная комиссия России начнет публиковать первые результаты голосования в ходе выборов президента страны с 21:00 воскресенья, 17 марта, сразу после закрытия последних избирательных участков в Калининградской области, самом западном субъекте федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии