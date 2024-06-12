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Сериал «Пацаны» завершится после пяти сезонов

Сериал «Пацаны» завершится после пяти сезонов

Создатель популярного телесериала "Пацаны" Эрик Крипке объявил, что пятый сезон станет  последним. Это решение стало неожиданным, учитывая то, что ранее шоураннер выражал сомнения относительно того, закончит ли сериал после этого сезона.

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