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Владимирские новости

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В Юрьеве-Польском пенсионерка требует компенсацию за ДТП

В Юрьеве-Польском пенсионерка требует компенсацию за ДТП

Пострадавшая в ДТП пенсионерка из Юрьева-Польского долго лечилась и не могла работать. Прокуратура требует взыскать с виновника компенсацию морального вреда.

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