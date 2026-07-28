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ФАС возбудила дела против владельцев АЗС в 4 регионах России из-за цен на бензин

ФАС возбудила дела против владельцев АЗС в 4 регионах России из-за цен на бензин

Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы возбудили дела против владельцев автозаправок в Нижегородской, Пермской, Новосибирской областях и Республике Коми из-за необоснованного повышения цен на топливо.

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