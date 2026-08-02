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Журнал «Профиль»

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Трамп отменил удар по Ирану после компромисса по Ормузскому проливу

Трамп отменил удар по Ирану после компромисса по Ормузскому проливу

Президент США Дональд Трамп отказался от планировавшегося мощного удара по Ирану после того, как иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи одобрил компромиссное предложение катарских посредников по возобновлению судоходства через Ормузский пролив.

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