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Культурология.рф

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История и археология: Умница дочь и скромные сыновья преемника Сталина: как сложилась судьба детей Георгия Маленкова

История и археология: Умница дочь и скромные сыновья преемника Сталина: как сложилась судьба детей Георгия Маленкова

Он был ближайшим соратником Сталина, видным политическим деятелем, инициатором масштабных реформ в советское время, и при этом прекрасным семьянином, прожившим со своей верной супругой более шестидесяти лет в законном браке.

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