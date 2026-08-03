История и археология: Умница дочь и скромные сыновья преемника Сталина: как сложилась судьба детей Георгия Маленкова

Он был ближайшим соратником Сталина, видным политическим деятелем, инициатором масштабных реформ в советское время, и при этом прекрасным семьянином, прожившим со своей верной супругой более шестидесяти лет в законном браке.
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