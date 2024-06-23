За пять месяцев москвичи получили более 80 тысяч уведомлений через сервис "Переселение по программе реновации"

За первые пять месяцев этого года москвичи получили более 80 тысяч уведомлений через суперсервис "Переселение по программе реновации" на официальном сайте города.
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