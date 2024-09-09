Топ акций на отскок российского рынка

Индекс МосБиржи смог удержать критически важный уровень в 2500 и отскочить. Похоже, намечается разворот, и я подобрал, на мой взгляд, наиболее интересные бумагиЯ жду отскок в нефти и волну девальвации рубля в сторону 95-100 за доллар, поэтому интересны нефтяники, в первую очередь ЛУКОЙЛ с кубышкой более 1,1 трлн рублей и потенциальным выкупом нерезидентов или дивидендами в 16-18% годовых и Роснефть, где скоро мы увидим эффект от запуска проекта Восток-Ойл, да и сама компания оценивается дешево по мультипликаторам.