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Военные новости ★ спецоперация

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Спущен на воду девятый корабль типа «Могами

Спущен на воду девятый корабль типа «Могами» Спущен на воду девятый корабль типа «Могами»В Нагасаки прошла церемония спуска на воду девятого фрегата типа «Могами».

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