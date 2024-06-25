Спущен на воду девятый корабль типа «Могами» Спущен на воду девятый корабль типа «Могами»В Нагасаки прошла церемония спуска на воду девятого фрегата типа «Могами».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Спущен на воду девятый корабль типа «Могами» Спущен на воду девятый корабль типа «Могами»В Нагасаки прошла церемония спуска на воду девятого фрегата типа «Могами».
Свежие комментарии