Традиции церковного праздника святой Фотины Римской и народного Фотиньи Колодезницы 2 апреля Алёна ЮрьеваКаждый год, на второй день апреля, православные христиане отмечают праздник, посвящённый памяти мученицы Фотины Римской, также известной как Фотина Колодезница.
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