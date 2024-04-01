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Традиции церковного праздника святой Фотины Римской и народного Фотиньи Колодезницы 2 апреля

Традиции церковного праздника святой Фотины Римской и народного Фотиньи Колодезницы 2 апреля

Традиции церковного праздника святой Фотины Римской и народного Фотиньи Колодезницы 2 апреля Алёна ЮрьеваКаждый год, на второй день апреля, православные христиане отмечают праздник, посвящённый памяти мученицы Фотины Римской, также известной как Фотина Колодезница.

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