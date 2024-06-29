Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Рейтинг одобрения Макрона упал накануне выборов

Рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона упал до самого низкого уровня за три месяца. Это усилило позиции крайне правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» всего за два дня до начала голосования на парламентских выборах во Франции, пишет Bloomberg.

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