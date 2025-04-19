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Мишустин провел изменения в совете директоров «Почты России»

Мишустин провел изменения в совете директоров «Почты России»

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил главу комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова членом совета директоров «Почты России», освободив от указанной должности врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, соответствующее распоряжение правительства размещено на портале официального опубликования правовых актов.

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