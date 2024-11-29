В Петербурге зафиксирован скачок неплатежей по ипотеке

Также долго не гасят долги по кредитам в Ленобласти, в Краснодарском крае и в Тюменской области Объем просроченной ипотечной задолженности на начало октября 2024 года в Петербурге составил 597 миллионов рублей.
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