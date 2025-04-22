Небольшой дождь ожидается в Санкт-Петербурге 23 апреля

Температура воздуха достигнет +11 градусов В среду, 23 апреля, в Санкт-Петербурге будет стоять облачная с прояснениями погода, которая принесет с собой осадки в виде небольшого дождя во второй половине дня.
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