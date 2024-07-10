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Daily Mail: мужчинам с депрессией свойственна раздражительность

Daily Mail: мужчинам с депрессией свойственна раздражительность

Психолог Олеся Лураски заявила, что мужчины, страдающие депрессией, часто проявляют особые признаки данного состояния, такие как вспышки гнева и отказ от общения в социальных сетях, передает издание Daily Mail.

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