Боевые корабли России вошли в китайский порт: Циндао встречает русские корветы

Отряд российский военных кораблей, включая корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Резкий" и "Громкий", прибыл в китайский порт Циндао для официального визита с 5 по 9 декабря, обменяется встречами с ВМФ Китая.
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