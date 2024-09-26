Конгрессвумен Грин: Байден финансирует Украину, пока жители США страдают

Новый многомиллиардный пакет помощи Украине показывает, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис ставят интересы своего народа на последнее место, считает член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.
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